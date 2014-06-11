طيران الإمارات تلغي طلب شراء 70 طائرة إيرباص 350

قالت شركة صناعة الطيران الأوروبية إيرباص، اليوم الأربعاء، إن طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي ألغت طلبية لشراء 70 طائرة ايه 350 الجديدة، وذلك بعد أشهر من تقدمها بطلبية لشراء 150 طائرة 777 اكس من منافستها الأميركية بوينغ.

وقالت إيرباص إن "القرار أتى في أعقاب محادثات مع الشركة بعد مراجعة شاملة لحاجات أسطولها من الطائرات البعيدة المدى والتي ترجمت من خلال طلبية لشراء 50 طائرة ايه 380 إضافية خلال معرض دبي للطيران" في نوفمبر.

وكانت شركة طيران الإمارات تقدمت بطلبية لدى بوينغ لشراء 150 طائرة 777 اكس طويلة المدى من طرازي 777-8 و777-9 يفترض أن توضع في الخدمة اعتبارا من 2020، وتقدمت الشركة خلال المعرض نفسه بطلبية مفاجئة لشراء 50 طائرة اضافية من طراز ايه 380 العملاق ذو الطابقين.

ويشكل هذا الإلغاء الضخم من عميل مهم لايرباص، التي تعتمد على طائرة ايه-350 لمنافسة طائرة بوينغ دريملاينر 787، ضربة موجعة على الأقل لصورة الصانع الأوروبي.

إلا أن ايرباص أكدت ثقتها باستمرارية برنامج طائرتها الجديدة ايه 350 المصنوعة من مواد مركبة خفيفة، وشددت على أن لديها "دفتر طلبيات يضم 742 طائرة"، وذلك قبل ستة أشهر من دخول الطائرة حيز الخدمة. وقالت إيرباص في بيانها إن "الرحلات التجريبية لطائرة ايه-350 مستمرة بشكل جيد والطائرة تستعد للحصول على ترخيص (السلطات الناظمة لقطاع الطيران) في الأشهر المقبلة".

وكانت شركة طيران الإمارات طلبت في 2007 شراء خمسين طائرة ايرباص ايه 350-900 وعشرين طائرة إضافية من طراز ايه 350-1000. وكان من المفترض أن تبدأ الشركة باستلام هذه الطائرات في 2019.