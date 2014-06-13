ماس: 28 مليار ريال حجم إنفاق السياح السعوديين محلياً

كشف مدير مركز ماس المتخصص في القطاع السياحي عن أن إنفاق السياح السعوديين بلغ 28 مليار ريال في عام 2013 محليا، فيما أنفقوا أكثر من 47 مليار في الخارج، مضيفا أن الرحلات المغادرة في الحركة السياحية، وصلت 19 مليون رحلة، أنفق فيها السياح المغادرون من السعودية 74 مليار ريال.

وبين المركز أن المملكة حصلت على المرتبة الأولى في مؤشرات عالمية مثل انتفاء الإيدز وشمولية بيانات السفر.

وبحسب الرياض، قال منذر محمد الأنصاري، المدير العام لمركز المعلومات السياحي والأبحاث السياحية (ماس)، إن من أهم مؤشرات قطاع السياحة للعام 2013 أن رحلات السياح داخل المملكة في العام كانت 3,28 مليون رحلة، دفع فيها السائحون في الداخل نحو 28 مليار ريال، فيما كان عدد السياح الوافدين نحو 13,2 مليون رحلة وافدة، أنفق فيها السياح نحو 48 مليار ريال، بانخفاض نحو 8 مليارات عن العام الذي قبله 2012.

وجذب قطاع السياحة أكثر من 751 ألف وظيفة مباشرة، كان نسبة السعوديين فيها 27%، بارتفاع ملحوظ عن الأعوام التي سبقتها، وكانت نسبة الوظائف المباشرة إلى إجمالي العاملين 8%.

فيما يساهم قطاع السياحة بـ2.7% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتسهم بـ5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي.

واستحوذت المملكة على 15.3 من إيرادات السياح في الشرق الأوسط، حيث بلغت 46.7 مليار ريال، وذلك وسط نمو لسوق السفر العالمي الإجمالي بشقيه المحلي والدولي، وصل إلى نحو 12% في الشرق الأوسط، فيما لم تتجاوز حاجز 2% في شمال أميركا.