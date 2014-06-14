السياحة.. أول المستفيدين من حفل تنصيب السيسي

قال خبراء اقتصاديون إن قطاعي السياحة والبورصة أكبر المستفيدين من حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد، وإن عائدات الحفل انعكست بشكل كبير على قطاعي السياحة والبورصة.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الحضور القوي لعدد من رؤساء وأمراء دول العالم والتنظيم المحكم ومرور حفل التنصيب بسلام، عزز فرص مصر في الحجوزات السياحية المقبلة، وأنه بالفعل بدأت ثمار هذا الحفل تنعكس على القطاع السياحي الذي من المتوقع أن يتعافى تماماً بنهاية العام الجاري أو مع موسم الشتاء المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي، فاروق عبدالحي، إن مراسم التنصيب كانت أكبر رد على ما تروجه بعض وسائل الإعلام التي تحاول النيل من السياحة المصرية وتعمل لحساب بعض البلدان المجاورة التي ترى أن السياحة المصرية أكبر منافس لها، وكانت تستغل عدم الاستقرار الأمني في الترويج لسياحتها على حساب السياحة المصرية.

وأوضح أن مكاسب السياحة سريعة، ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لحفل التنصيب على السياحة المصرية في وقت قريب، وسوف تكون في شكل ارتفاع الحجوزات وزيادة الإقبال أو عودة سائحي بعض الدول الذين هربوا من مصر بعد ثورة يناير، وانتشار حالة من عدم الاستقرار الأمني.

أما البورصة المصرية فقد حققت ارتفاعات قياسية خلال الجلسات الماضية، والتي أعقبت حفل تنصيب السيسي، حيث بدأت أنظار المستثمرين تتجه إلى بورصة مصر التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها وتحقق ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين بالبورصة المصرية، وهذا التفاؤل سوف يدفع البورصة إلى تحقيق ارتفاعات تاريخية، خاصة مع التعديل الوزاري المرتقب الذي من المؤكد أنه سيلبي طموحات خبراء الاقتصاد.

وأشار إلى أن معظم الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية على موعد مع ارتفاعات كبيرة، بعد تخلي الصناديق والمؤسسات عن البيع والاتجاه للشراء، ما يدعم مؤشرات السوق التي من المتوقع أن يتجاوز الرئيسي بها مستوى 9 آلاف نقطة خلال جلسات الأسبوع الجاري.

ومنذ الإعلان عن فوز عبدالفتاح السيسي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 19.7 مليار جنيه تعادل 4.13%، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من نحو 476.2 مليار جنيه إلى نحو 495.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر "إي جي إكس 30" مضيفاً نحو 503 نقاط تعادل 6.1% إلى مستوى 8746 نقطة مقابل 8243 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 608 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3%، مضيفاً نحو 18 نقطة من مستوى 590 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 2.19%، مضيفاً نحو 23 نقطة إلى مستوى 1070 نقطة مقابل نحو 1047 نقطة.