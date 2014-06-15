الخليجيون يقضون 27 ألف ليلة إضافية في سويسرا

جاء مواطنو دول الخليج الست في المركز الثاني بين جنسيات دول العالم من حيث أعلى زيادة في عدد الليالي التي شغلها السيَّاح في الفنادق السويسرية خلال موسم الشتاء الماضي، متقدمين بذلك على الزيادة التي سجلها مواطنو دول قريبة، أو ذات كثافة سكانية عالية، أو اقتصادات متقدمة، أو لها علاقات تجارية قوية مع سويسرا.

وكان الصينيون (من دون هونج كونج) وحدهم ممن تقدموا على الخليجيين من ناحية الزيادة في عدد الليالي الفندقية التي قضوها في سويسرا خلال الموسم السياحي الشتوي 2013/2014، مُسجلين زيادة قدرها 46 ألف ليلة فندقية، أو 17.4 في المائة أكثر من الموسم الشتوي السابق. مقابل زيادة قدرها 27 ألف ليلة فندقية للخليجيين أو 19.7 في المائة أعلى من الموسم السابق، بحسب ما نشرته الاقتصادية.

وبلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها الخليجيون في سويسرا في العام الماضي نحو 623.2 ألف ليلة، مقابل 518.8 ألف ليلة عام 2012.

وبعد الخليجيين، جاء الكوريون الجنوبيون مسجلين زيادة قدرها 25 ألف ليلة فندقية، أو نسبة نمو قدرها 38.2 في المائة. على العكس من ذلك، سجلت اليابان تراجعاً بتسجيلها 9200 ليلة فندقية أقل من الموسم السابق، بانخفاض قدره 9.3 في المائة.

الليالي التي قضاها الأوروبيون انخفضت قليلاً (-0.1 في المائة لكل الأوروبيين). وجاء الانخفاض المطلق من جانب الألمان، مسجلين انخفاضاً قدره 59 ألف ليلة فندقية (-2.8 في المائة). تبعهم الهولنديون بانخفاض قدره 16 ألف ليلة (-4.7 في المائة)، والإسبان (-14 ألف ليلة /-7.5 في المائة)، ثم روسيا (-9200 /-2.8 في المائة). مقابل ذلك، ارتفع عدد الزوار من بريطانيا (+4 في المائة)، وإيطاليا (+7.3 في المائة)، وفرنسا (+2.4 في المائة).

وسجَّل سياح الأمريكتين زيادة قدرها 1 في المائة، أو 5900 ليلة إضافية (+5.6 في المائة)، وكانت أكبر زيادة للبرازيل، ثمَّ للولايات المتحدة.