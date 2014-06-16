مسؤول: مطار "المدينة" الجديد بسعة 8 ملايين مسافر

قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إنه بحلول مارس من العام المقبل سيتم تشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة بسعة 8 ملايين راكب سنوياً.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة الطيران المدني خالد الخيبري أنه تم إنجاز ما نسبته 85% من أعمال الإنشاءات في المطار بنهاية مايو 2014، وهو ما يتجاوز النسبة المطلوبة حسب الخطة الموضوعة، حيث كان مقررا وفقا لبنود وشروط العقد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات بتاريخ 31 مارس 2015، غير أنه يجري بذل جهود مضاعفة لإنجاز كامل المشروع مطلع يناير 2015.

وعن مراحل العمل في المشروع بين الخيبري أنه تم الانتهاء من كامل التصاميم واعتماد المشروع في العاشر من يوليو 2013م، وتم إعداد 30 ألف مخطط للمشروع، فيما تم إعداد 8503 مخططات مطابقة للبناء حتى تاريخه.

وتم تمويل المشروع بمبلغ 1.2 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 5 مليارات ريال عبر التمويل الإسلامي بواسطة البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني، بإشراف استشاري هيئة التمويل الدولي (اي اف سي)، عضو مجموعة البنك الدولي.

يذكر أن إجمالي مساحة مبنى صالة الركاب الجديدة تبلغ (156) ألف متر مربع أي ما يعادل (19) ملعب كرة قدم كامل الحجم، وتم تقسيم المجمع إلى أربع صالات، (صالة للرحلات الداخلية، صالة الرحلات الدولية، وصالة الحج والعمرة، بالإضافة إلى صالة كبار الشخصيات).