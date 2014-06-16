تقرير: 3.2 مليار مشاهد للمونديال يمثلون جنة للمعلنين

توقع الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" أن يشاهد مباريات مونديال البرازيل 3.2 مليار مشاهد، أي ما يعادل نصف سكان العالم، ما يشكل "جنة للمعلنين"، كما تطلق عليها وسائل الإعلام.

وبحسب تقرير لـ"العربية"، فقد اختلطت مظاهر الاحتفال بالمظاهرات الغاضبة في البرازيل، حيث يخرج يومياً العديد من البرازيليين اعتراضاً على التكاليف الباهظة التي أنفقتها الدولة لاستضافة هذه البطولة، والتي تم اقتطاعها من موازنات أخرى كموازنة قطاعي الصحة والتعليم.

وقال التقرير إن الإنفاق تجاوز 14 مليار دولار استعداداً للبطولة، مشيراً إلى أن البرازيليين اتهموا الجهات المسؤولة بسوء الإدارة والتخطيط بالإضافة إلى قضايا الفساد.

وساق المعارضون مثالاً على الفساد، حينما دفعت الحكومة 1.5 مليون دولار لشركة مقاولات لنقل مدرجات جاهزة الى الملعب الرئيس، رغم أن العملية برمتها تكلف نحو 4700 دولار فقط عادةً!

وتحاول الحكومة البرازيلية تهدئة الأوضاع من خلال الترويج للسياحة، فمن المتوقع أن تستقبل البرازيل 3.7 مليون سائح سيساهمون مباشرة بإنفاق أكثر من 11 مليار دولار في المونديال.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام متفائلة جداً إذا ما نظرنا إلى بطولات سابقة، كما في جنوب إفريقيا التي حصدت عائدات بـ513 مليون دولار فقط، أي 60% فقط من العائدات المتوقعة، فيما استقبلت ألمانيا في كأس العالم 2006 أكثر من 20 مليون سائح وحققت عائدات بنحو 400 مليون دولار فقط.

ولفت التقرير إلى أن الآراء تضاربت حول الجدوى الاقتصادية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فمنهم من يرى أنها تثقل كاهل الدولة المستضيفة ومنهم من له نظرة أبعد!

من جهته، قال سامي عبدالإمام، مستشار في مجلس دبي الرياضي، إن استضافة مثل هذه الأحداث له أثر أبعد على المدى الطويل كتطوير البنية التحتية للبلدة المستضيفة بشرط أن يتم الإعداد والتخطيط بصورة صحيحة، وأن تكون الرياضات ممارسة في البلد للاستفادة لاحقاً من المرافق التي تم بناؤها.

أما حصة القوس مديرة، منظمة للأحداث الرياضية في مجلس دبي الرياضي، فترى أن هذه الأحداث الرياضية مهمة لمستقبل الشباب ونشاطاتهم وتعريفهم إلى رياضات جديدة، قد يغفر البرازيليون هذه الانتكاسة للحكومة عندما يرفع الأصفر والأزرق كأس الفوز، إذ يتوقع رئيس التحسين الكمي في ستاندرد تشارترد ، توه هسيين مين، الذي نجحت توقعاته بفوز إسبانيا بالكأس السابقة، بفوز البرازيل بكأس العالم 2014.