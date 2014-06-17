بريطانيا تبحث مع مصر عودة السياح إلى الأقصر

وصل إلى مدينة الأقصر المصرية يوم أمس الاثنين جون هاميلتون القنصل البريطاني العام بالقاهرة في زيارة لمحافظتي الأقصر وقنا في صعيد مصر تستمر يومين.

والتقى القنصل البريطاني رئيس وأعضاء غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر وخبراء السياحة بالمحافظة، لبحث سبل عودة السياح البريطانيين إلى الأقصر مجدداً.

كما يعقد القنصل لقاء مع أعضاء الجالية البريطانية في الأقصر، ويلتقى اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، حيث يبحثان سبل عودة السياحة البريطانية وفرص التعاون المشترك، وخطط المحافظة للتحول إلى متحف عالمي مفتوح ومخطط تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء بحلول العام 2020. ويقوم القنصل البريطاني اليوم الثلاثاء بزيارة لمحافظة قنا من المنتظر أن يلتقى خلالها واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.