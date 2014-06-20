فرنسا تخطط لاستقبال 100 مليون سائح في 2014

وضعت فرنسا، الوجهة السياحية الأولى في العالم، "هدفا مقبلا" لها باستقبال 100 مليون سائح أجنبي سنويا، في مقابل 83 مليونا في 2012، على ما أعلن وزير الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس.

وتعهدت الحكومة الفرنسية بـ"انطلاقة جديدة للسياحة" مع تعديل العروض السياحية، بما يسمح لفرنسا بمواجهة المنافسة المتزايدة مع وجهات أخرى، وذلك في ختام مؤتمر للسياحة نظمه أخصائيون في القطاع.

وقال فابيوس إن "السياحة تمثل الصناعة الأولى في العالم، وتمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من 200 مليون وظيفة".

من ناحيتها، أكدت سكرتيرة الدولة لشؤون السياحة والتجارة الخارجية فلور بيلوران أن "السياحة ليست موضوعا للتسلية أو أمرا ثانويا، إنها بالأهمية نفسها للصادرات".

وبين التدابير الملموسة التي تعد بها الحكومة الفرنسية زيادة عدد المحال التي تفتح أبوابها أيام الآحاد في باريس في مناطق سياحية تشهد إقبالا كبيرا (وهو موضوع يثير حساسية اجتماعية)، أو اقامة تسعيرات خاصة لسيارات الأجرة بين باريس ومطار رواسي، ثاني أكبر مطار في أوروبا والمنصة الرئيسية لوصول ملايين السياح. كما يتوقع اقامة خط مباشر يربط مطار رواسي بباريس في 20 دقيقة.

كذلك من التدابير المطروحة للتنشيط السياحي في فرنسا، تسهيل منح تأشيرات دخول، وزيادة خدمات الانترنت اللاسلكي المجاني في الاماكن السياحية، وتحسين تدريب الاختصاصيين في قطاع السياحة.