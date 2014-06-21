فنادق دبي تستقطب السياح بخصومات تصل إلى 40%

بدأت فنادق دبي سباق استقطاب السياح خلال فصل الصيف عبر طرح عروض متنوعة تتضمن تخفيض أسعار الغرف بنسب تلامس سقف 40 بالمائة، إلى جانب تكثيف عروض القيمة المضافة والوجبات المجانية.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع نسبة الحجوزات في فصل الصيف بدعم من الفعاليات والنشاطات والاحتفالات التي تنظمها الإمارة، خصوصا مفاجآت صيف دبي واقتراب شهر رمضان المبارك وإقامة مونديال 2014.

وذكرت مصادر في القطاع الفندقي أن القطاع يركز على السياحة الداخلية والخليجية من خلال طرح عروض تتناسب وجميع أفراد العائلة فيما يتعلق بأسعار الغرف أو عروض القيمة المضافة أو العروض الخاصة بالأطفال.

وأوضح مديرو فنادق في دبي أن فصل الصيف الحار لم يعد حاجزا يعيق أداء الفنادق ونسبة الإشغال عازين ذلك إلى نجاح الإمارة في استقطاب العديد من السياح خلال هذه الفترة، وتحديدا من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة خلال العطل الدراسية، إضافة إلى السياح القادمين من دول أوروبا الشرقية.

وفي هذا الإطار قال بيتر أوكونور المدير العام لفندق الحبتور جراند وسبا إن الإدارة عمدت إلى توفير أجواء رمضانية مميزة تجمع ما بين الإرث العريق والأصالة والترف كي يتسنى للضيوف العودة بالزمن واختبار الأجواء الرمضانية الأصيلة والتقليدية في الإمارات.. لافتا إلى أن الإدارة تعنى بتحريك القطاع السياحي عبر العروض الترويجية هذا الصيف تمتد من يونيو الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

من جانبه، قال مدير عام فندق نوفوتيل دبي البرشاء فيليب مونتوبان إن الادارة تهتم بتنشيط السياحة في دبي عبر طرح عروض ترويجية تستمر حتى 19 أغسطس المقبل، وتوقع إقبالا متضاعفا من السياح الخليجيين والمواطنين والمقيمين في الدولة.