فنادق مكة تعتزم تفعيل خطة لرفع الإشغال

أكد مختص في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن فنادق العاصمة المقدسة بدأت في تفعيل خطة مكونة من 5 محاور، تهدف إلى رفع نسبة إشغال الفنادق بشكل عام.

وقال نائب رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ياسر حريري إن المشاريع التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام التي ستسهم عند الانتهاء من إنجازها في خدمة ملايين المسلمين، أدت إلى تقليص عدد المعتمرين ونحن كقطاع فندقي سنعمل جاهدين على الدفع بالقطاع نحو النجاح بشتى السبل، وحتى لا يتأثر بأي حال من الأحوال.

وكشف أن شهر رجب وشعبان من العام الجاري شهد انخفاضاً ما بين 35 - 55% في نسب الإشغال مقارنة بما قبل شهر رجب وبنفس الفترة من العام قبل الماضي، مبيناً أن نسب الانخفاض تأتي متدرجة باختلاف موقع الفندق وقربه وبعده عن الحرم المكي الشريف.

وقال نائب رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بعد لقاء عقده اليوم بمدير التراخيص في فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة مجدي يونس أن اللقاء يهدف إلى التعريف بدور لجنة الفنادق ورسالتها وأهدافها.

وأشار إلى أن اللجنة وجدت موافقة مبدئية من قبل الهيئة على تقديم حقائب تدريبية لموظفي القطاع، وخاصة للعاملين في المكاتب الأمامية، وأن هناك تنسيقا في هذا الأمر والذي تم التفاهم على إقامتها بالشراكة مع الكلية التقنية.

ولفت ياسر حريري إلى أن من شأن الحقائب التدريبية والدورات التثقيفية التي ترغب اللجنة في عقدها لموظفي الفنادق أن تحسن من بيئة العمل وتصنع واجهة حقيقية لمعنى الضيافة المكية، التي تهتم بشكل كبير بمجال خدمة ضيوف مكة المكرمة من زوار ومعتمرين وحجاج.