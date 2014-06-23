80 مليون شخص زاروا "دبي مول" في 12 شهرا

قالت صحيفة بريطانية إن نحو 80 مليون شخص زاروا مركز دبي للتسوق "دبي مول" خلال 12 شهرا الماضية.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز إن "دبي مول" أفضل مكان يمكن أن تزوره في العالم الذي بني منذ 5 سنوات فقط.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا العدد يفوق عدد سكان بريطانيا بمقدار 17 مليوناً وأعلى من الرقم الذي زار برج إيفل في باريس وشلالات نياجرا وديزني لاند في فلوريدا معاً.

وبحسب "البيان"، فقد أكدت الصحيفة على اهتمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتطوير مراكز التسوق في دبي. ونقلت عنه قوله في وقت سابق "إن ما يفيد التجار يفيد دبي والمنطقة بأسرها".

كما نقلت عن محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مطورة المركز قوله إن دبي مول يعد بمثابة منارة الأمل، وإنه يقدم للعرب الحرية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجون إليها للتنافس في عالم الحداثة.

وبحلول العام 2020 من المتوقع أن يصل عدد زوار دبي مول إلى 100 مليون.

ووصفت الصحيفة دبي مول بأنه يبدو لأول وهلة كمركز تسوق عادي لكنه في الواقع مركز تسوق جميع المراكز أو المركز الذي يتوق أي شخص إلى زيارته. فهو عملاق في مساحته وحجمه. وجميع المتاجر مشغولة وعددها 1200 متجر إلى جانب 200 مطعم.

وحقق المركز نجاحاً كبيراً لدرجة أن شركة إعمار التي طورته تضيف توسعات بمساحة مليون متر مربع بتكلفة200 مليون إسترليني بالقرب من برج خليفة أعلى برج في العالم الذي طورته إعمار أيضاً.

وهناك توسعة أخرى بتكلفة 300 مليون إسترليني بالمتاجر على مساحة مليون متر مربع على جسر مرتفع فوق الطريق يتم تطويره على الجانب الآخر من المول.

وعندما يتم افتتاح التوسعات الجديدة بعد عامين سيصل حجم مركز دبي للتسوق إلى 15 ضعف متاجر سلفريدجز في شارع أكسفورد في لندن.