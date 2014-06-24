الخطوط السعودية تستعد لموسم العمرة والإجازات

أنهت الخطوط الجوية العربية السعودية استعداداتها للعمليات التشغيلية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالاً مضاعفاً على السفر بسبب تداخل الإجازة الصيفية مع ذروة موسم العمرة، ما استلزم تسخير كل الجهود والطاقات لخدمة المسافرين.

وأوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة برامج الخدمات على الطائرة، بدءاً من القنوات المرئية والسمعية من خلال تزويدها بأحدث البرامج المواكبة لهذا الشهر الفضيل، وكذلك قوائم الطعام المختلفة التي تلبي رغبات المسافرين، التي تحتوي على المأكولات الشعبية المفضلة خلال هذه الأيام المباركة.

وأبان أنه قد تم تصميم وجبات خاصة للمسافرين على الرحلات التي يحين موعد الإفطار وقت استعداد الطائرة للهبوط، حيث يتم تقديم هذه الوجبة في حاوية خصصت لهذا الغرض، حتى يتسنى للمسافرين تناول إفطارهم في صالة الوصول أو بعد مغادرتهم مبنى المطار وكذلك الأمر بالنسبة للرحلات التي تصل قبل موعد الإفطار، إلى جانب وجبات السحور بحيث تتوافق مع مواعيد الإمساك على الرحلات.

وفيما يتعلق بالبرامج السمعية والمرئية على الطائرة أفاد الأجهر بأنه قد تم اختيار عدد من البرامج الإسلامية والإرشادية الجديدة على القنوات الفردية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مع بث برامج ومحتويات خاصة عن الشهر الفضيل على الشاشات الرئيسية، إلى جانب إنتاج فيلم خاص يتضمن مشاهد من الحرمين الشريفين، وقناة التراويح التي تعرض صلاة التراويح كاملة.

وأشار إلى أنه يتزامن مع هذا الشهر الكريم، البدء في تقديم حقائب مستلزمات الراحة الجديدة لقطاعي أميركا وأوروبا، حيث تحرص "السعودية" على أن تكون هذه الحقيبة الفخمة ملازمة للمسافر حتى بعد وصوله إلى وجهته بسلامة الله، وذلك لما تحويه من مواد وماركات شهيرة يمكن استخدامها لمرات عديد خلال الإجازة.

ونوّه مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة الأجهر بالاستعدادات الميدانية والتنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وبالتعاون الإيجابي بين "السعودية" والدوائر الحكومية العاملة بالمطار وتواجد المسؤولين والمشرفين لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين خلال الشهر الفضيل.