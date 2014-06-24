مسؤول: رفع طاقة "عالم فيراري" الاستيعابية إلى 40%

ذكر مسؤول في مدينة "عالم فيراري أبوظبي" الترفيهية في جزيرة ياس أن هناك خطة جديدة للتوسع بمشروع يرفع طاقتها الاستيعابية بنسبة 40%.

وبحسب صحيفة "البيان"، قال جيسي فاراغاس، المدير العام لـ"عالم فيراري أبوظبي"، إن مشروع التوسعة سيبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي، ويستغرق نحو 3 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع بمرحلة التصميم حالياً، ويهدف إلى استيعاب النمو الكبير في عدد زوار المدينة، وستتم من خلاله زيادة المرافق الترفيهية القائمة، وإضافة بعض الخدمات والمطاعم ومحال التجزئة للعمل في المدينة.

وأضاف أن ملايين السائحين من نحو 100 دولة زاروا "عالم فيراري" منذ افتتاحها رسمياً في نوفمبر عام 2010، مشيراً إلى أن نحو 55% من زوار المدينة من العائلات، وأن عدد الزوار يشهد نمواً سنوياً مطرداً من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس ازدهار الحركة السياحية التي تشهدها الإمارات.

وأشار إلى أن عالم فيراري تعد المدينة الترفيهية الأولى في العالم المستوحاة من علامة فيراري، إذ تضم "فورمولا روسّا"، أسرع مركبة أفعوانية في العالم، بسرعة قصوى تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة، وتضم خمسة من أفضل المطاعم الإيطالية، منشأ علامة فيراري الأسطورية.

يذكر أن حكومة أبوظبي تمتلك المدينة الترفيهية، وطورتها شركة الدار العقارية، ويعمل فيها 800 موظف من أكثر من 40 دولة.

وقال فاراغاس إن المدينة تقدم عروضاً وتخفيضات على أسعار التذاكر، تراوح بين 30 و40% خلال الصيف، لاجتذاب المزيد من الزوار، خاصة من داخل الدولة، مشيراً إلى أن معظم زوار المدينة محلياً من داخل الدولة يأتون من إمارتي أبوظبي ودبي، ومن دول الخليج، خصوصاً من السعودية، فضلاً عن الزوار من وجهات آسيوية وأوروبية عديدة مثل روسيا والهند.