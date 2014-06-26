مصر تضخ 50 مليون دولار لجذب السياح الأجانب

خصصت مصر ما يقارب 50 مليون دولار، خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل، للترويج للسياحة المصرية في الخارج، وفق ما صرح به مسؤول في وزارة السياحة المصرية.

وتتضمن الحملة الدولية إطلاق دعاية مباشرة مكثفة في الأسواق الرئيسية، التي تأتي منها نسبة كبيرة من السياح إلي مصر، أبرزها، روسيا، وألمانيا، وبولندا، وإنجلترا، وأوكرانيا، وإيطاليا، لكي لا تفقد مصر حصص سوقية منها.

وتمثل السياحة الأوربية نحو 72% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر. وبلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 1.3 مليار دولار خلال 2012، بينما حققت نحو 959 مليون دولار من ألمانيا، وبلغت نحو 933 مليون دولار من إنجلترا، ونحو 526 مليون دولار من إيطاليا، وبلغت 253 مليون دولار من بولندا، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

ووفقاً لتصريحات صحافية سابقة لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تستهدف مصر الوصول بعدد السياح إلى 12 مليون سائح، وأن تصل الإيرادات إلى 9 مليارات دولار، نهاية العام الجاري.

وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام المنقضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه، ما يعادل 9.5 مليار دولار.