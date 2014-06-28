121 مليار دولار.. مساهمات السياحة والسفر في الإمارات

أظهرت بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي بأن قطاع السياحة والسفر يشكل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بـ2013.

وبحسب صحيفة "الخليج"، توقع المجلس أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة والسفر "الإجمالية" بالناتج المحلي الاجمالي خلال 2014 بنسبة 3.12% إلى 33 مليار دولار، أي ما يعادل 121 مليار درهم مقارنة مع 117 مليار درهم خلال العام الماضي 2013.

وتشير البيانات إلى أن مساهمة قطاع السياحة والسفر المباشر في إجمالي الناتج المحلي الإماراتي سينمو بنسبة 6.6% إلى 16 مليار دولار، أي ما يعادل 77 .58 مليار درهم خلال 2014 مقارنة مع 55 مليار درهم في 2013.

وأشار المجلس إلى أن مساهمة قطاع السياحة والسفر "الإجمالية" في قطاع التوظيف في الإمارات سوف تنمو بنسبة 5.2% إلى 523 ألف وظيفة في 2014 مقارنة مع 497 ألفاً في العام الماضي 2013.

ومن المتوقع ان ترتفع المساهمة "المباشرة" للسياحة والسفر في قطاع التوظيف في الامارات بنسبة 8 .5% الى 308 آلاف وظيفة في عام 2014 مقارنة مع 291 الف وظيفة في 2013.

وتوقع أيضاً ان ينمو أنفاق السياح في الإمارات خلال العام الجاري 2014 بنسبة 9 .2% إلى 7 .22 مليار دولار، أي ما يعادل 38 .83 مليار درهم مقارنة مع 96 .80 مليار درهم خلال العام الماضي 2013.

وأشار المجلس إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الامارات سوف تنمو بنسبة 7 .9% الى 27 .6 مليار دولار، أي ما يعادل 23 مليار درهم خلال العام 2014 مقارنة مع 20 مليار درهم خلال عام 2013.