مطار القاهرة يزيد رسم المغادرة إلى 25 دولاراً للراكب

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني المصري زيادة رسوم المغادرة بمطار القاهرة بمقدار خمسة دولارات للراكب من 20 إلى 25 دولاراً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وقال في تصريحات صحفية أمس الأول "إن هذه الزيادة جاءت بعد موافقة اللجنة العليا للتسعير التابعة لوزارة الطيران المدني وذلك تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي ضمن شروطه لتمويل المبنى رقم 2 بمطار القاهرة، حيث ستحمل الزيادة على تذاكر الركاب وتحصل من شركات الطيران وليس من الركاب قبل سفرهم، وكان من المقرر فرضها منذ فترة، لكن تم تأجيلها، نظراً للظروف السابقة التي مرت على البلاد من ثورات وأحداث عنف وانخفاض في حركة الركاب والسياح".

يذكر أن مصر قررت قبل شهور زيادة رسم تأشيرات الدخول للأجانب إلى 25 دولاراً من 15 دولاراً.

