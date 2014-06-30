5 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي في مايو الماضي

سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5 ملايين مسافر خلال شهر مايو 2014 على الرغم من عملية التطوير التي يخضع لها مدرجا المطار في الوقت الراهن، وتشغيل عملياته من خلال مدرج واحد فقط.

وحسب إحصاءات مطارات دبي، سجل مطار دبي الدولي انخفاضا طفيفا في أعداد المسافرين خلال مايو الفائت، الى 5 ملايين و86 الفا و910 مسافرين، بانخفاض نسبته 2.5 بالمائة مقارنة مع 5 ملايين و218 الفا و832 مسافرا في مايو 2013. كما انخفضت معدلات حركة الرحلات بنسبة 26.6% لتصل الى 22856 رحلة في مايو 2014 مقارنة مع 31121 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات مطارات دبي، ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي الى 29 مليونا و608 آلاف و364 مسافرا، خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9.2% مقارنة مع 27 مليونا و124 الفا و195 مسافرا في الفترة المناظرة من العام 2013.

وأثرت عمليات تطوير المدرجين على حركة الطائرات، حيث شهدت الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري تراجعا في حركة الرحلات الى 148784 حركة بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة مع 152720 حركة خلال الفترة المناظرة من العام 2013. واستخدمت العديد من شركات الطيران، طائرات كبيرة الحجم، للحفاظ على حصتها من الركاب، وبلغ متوسط أعداد المسافرين على الرحلات عبر مطار دبي، 228 مسافرا في مايو 2014، مقارنة مع 186 مسافرا في مايو 2013. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة امتلاك طيران الامارات اسطولا ضخما من الطائرات العملاقة على رأسها طائرة ايرباص ايه 380. ويعد المبنى3 في مطار دبي المخصص لطيران الامارات، اول مبنى من نوعه في العالم مخصص فقط لطائرات الايرباص ايه 380.

ومن المتوقع أن يظل هذا الانخفاض بحركة المطار، ثابتا عند معدلاته الحالية او يتراجع قليلا، حتى يتم الانتهاء من عملية تطوير مدرجي المطار بشكل كامل في 20 يوليو المقبل، حيث من المتوقع ان يستأنف المطار نموه القياسي على غرار ما حققه في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري، التي ارتفعت خلالها اعداد المسافرين الى اكثر من 6 ملايين مسافر.

وعلى صعيد الاسواق الدولية، اشارت احصاءات مطارات دبي، الى تصدر دول أوروبا الغربية قائمة أبرز الدول من حيث الزيادة بأعداد مسافريها عبر المطار في مايو الفائت، مسجلة زيادة نسبتها (63185) مسافراً، تلتها أمريكا الشمالية بزيادة نسبتها (50954) مسافرا ثم آسيا (40535) مسافرا وبعدها أستراليا (8799) مسافرا. كما اظهرت المؤشرات احتلال لندن مركز الوجهة الاولى الاكثر اشغالا، بنمو قدره 3.3%، متفوقة على مدينة مومباي تلتها الدوحة وجدة والكويت ضمن أبرز خمس وجهات.

وعلى صعيد الشحن، شهد حجم الشحن عبر مطار دبي الدولي، انخفاضا نسبته 13.3% إلى 182028 طنا في مايو الفائت مقارنة مع 209985 طنا في مايو 2013، نتيجة تحويل طيران الامارات عمليات الشحن الى مبناها الجديد للشحن في مطار ال مكتوم الدولي ابتداء من مايو 2014 الى جانب غيرها من شركات الطيران الاخرى. وعلى الرغم من ذلك اظهرت الارقام ارتفاع اجمالي حجم الشحن خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري إلى 1003222طناً، بزيادة نسبتها 0.8 % مقارنة مع 994817 طناً في الفترة المناظرة من العام الماضي.