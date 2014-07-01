"السعودية": لم نرفع تذاكر الحج الداخلي منذ 3 سنوات

نفت شركة الخطوط السعودية ما تردد من أنباء عن رفع سعر التذكرة للدرجة السياحية على رحلات الحج من داخل المملكة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها لم تقم بزيادة أسعار رحلات الحج الداخلي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي تتراوح بين 900 ريال للرحلات ذات المسافات القصيرة ولا تتجاوز 1,400 ريال للرحلات ذات المسافات الطويلة.

وعما تردد من رفع سعر التذكرة إلى 2000 ريال قالت الشركة "هذا غير صحيح".

وأكدت الخطوط السعودية أنها قامت بتوفير طائرات إضافية لرحلات الحج الداخلي سنوياً على الرغم من ارتفاع أسعارها، حرصاً منها على توفير سعة مقعدية تتناسب مع الطلب على رحلات القدوم والعودة والتي تنحصر في فترة زمنية بسيطة تتمثل في يومي 6 – 7 من ذي الحجة للرحلات القادمة، ويومي 13 – 14 من ذي الحجة للرحلات المغادرة.

كما أن رحلات الحج الداخلي تغادر فارغة وتحمل بالحجاج لمرحلة القدوم، ثم تغادر محملة بالحجاج، وتعود فارغة لمرحلة العودة، حيث تتحمل "السعودية" هذه التكاليف في إطار خدماتها لحجاج الداخل.