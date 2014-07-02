الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها إلى الهند

أعلنت "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أنها سوف توفر للمسافرين مزيداً من الرحلات التي تربط بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأسواق الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، وذلك عقب التوسعات الكبرى التي أدخلتها الشركة على خدمات رحلاتها إلى وجهات كوتشي وبنغالور وتشيناي وكوزيكود وحيدر آباد هذا الصيف.

ونظراً للطلب القوي من جانب المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، زادت الشركة من رحلاتها إلى كل من بنغالور، وتشيناي، وكوزيكود؛ لتصبح بمعدل رحلتين يومياً بدءاً من أمس، مع زيادة الرحلات إلى حيدر آباد لتصبح رحلتين يومياً، كذلك بدءاً من الأول من أكتوبر، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

ونتيجةً لذلك، سوف يتوافر أمام الضيوف المسافرين إمكانية الاختيار ما بين رحلات الفترة النهارية أو الفترة الليلية، إلى جانب تعزيز رحلات الربط بين الهند والأسواق الرئيسية في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية.

وزادت "الاتحاد للطيران" من رحلاتها إلى كوتشي؛ لتصبح رحلتين يومياً بدءاً من الشهر الماضي، كما توفر خدمة الرحلات إلى مومباي ونيودلهي بمعدل رحلتين يومياً بدءاً من نوفمبر 2013، وذلك في إطار دعم خطط النمو للشركة على المدى الطويل في الهند.

ولمواكبة الزيادة في معدلات الرحلات، سوف تستخدم الشركة طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320" المقرر تسلمها خلال العام الحالي.

وأدخلت الشركة بالفعل طائرات عريضة البدن أكبر حجماً للخدمة على عدد من الوجهات المختارة في الهند بدءاً من نوفمبر 2013، حيث يتم تشغيل رحلات الفترة الليلية إلى مومباي عبر الطائرات من طراز "إيرباص A340" المُرتبة بنظام ثلاث درجات، التي شهدت توفير الدرجة الأولى لأول مرة على متن رحلات "الاتحاد للطيران" إلى هذه الوجهة، كما يتم تشغيل رحلات الفترة الليلية إلى دلهي عبر طائرات الشركة من طراز "إيرباص A330".

وقامت الشركة بترقية الطاقة الاستيعابية لرحلاتها إلى كوتشي، حيث أدخلت مؤخراً طائراتها الجديدة طراز "إيرباص A321" للخدمة على هذه الوجهة، كما تعتزم الشركة زيادة الطاقة الاستيعابية لرحلاتها الليلية إلى دلهي عبر استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777" المرتبة بنظام ثلاث درجات بدءاً من 15 يوليو.

وإلى جانب الوجهات السبع في الهند التي يتم تشغيلها بمعدل رحلتين يومياً سواءً القائمة بالفعل أو المعلن عن زيادتها، تشغل "الاتحاد للطيران" كذلك خدمات الرحلات بمعدل رحلة يومياً إلى كل من أحمد آباد وتريفاندروم، إضافة إلى وجهة جايبور التي بدأت في تشغيلها مؤخراً في أبريل 2014.