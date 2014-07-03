الاتحاد وأليطاليا شركتا الطيران لـ"إكسبو ميلانو2015"

تم اختيار كل من أليطاليا، شركة الطيران الرائدة في إيطاليا وإحدى أعضاء تحالف "سكاي تيم" العالمي، والاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونا شركتي الطيران العالميتين الرسميتين الشريكتين لمعرض إكسبو 2015.

تجدر الإشارة إلى أن إكسبو 2015 هو "المعرض العالمي" المقبل الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة ميلانو في شمال إيطاليا في الفترة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر 2015، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين لمعرض إكسبو 2015 إلى نحو 20 مليون زائر إجمالاً، من بينهم ما يصل إلى 7.6 مليون زائر إلى ميلانو عن طريق الرحلات الجوية بما في ذلك 1.5 مليون زائر من الوجهات الواقعة في قارات أخرى، و3.3 مليون زائر قادمين من الوجهات الدولية إلى جانب 2.8 مليون زائر من داخل إيطاليا.

وفي إطار التزام الناقلتين بخدمة زوار المعرض، سوف توفر أليطاليا والاتحاد للطيران ما يصل إلى 100 رحلة يومياً من وإلى ميلانو، بحيث تصل شبكة الرحلات إلى نحو 866 مدينة في مختلف أنحاء المعمورة وذلك عبر توفير رحلات مباشرة إلى ميلانو من 125 مدينة، إلى جانب رحلات ربط دون توقف من 741 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد جابريل ديل تورشيو، الرئيس التنفيذي لشركة أليطاليا "يمثل معرض إكسبو 2015 فرصة كبرى لإيطاليا ونعتزم الاستفادة بدورنا من تلك الفرصة، ويحدونا الفخر بأن يقع الاختيار على أليطاليا والاتحاد للطيران ليكونا شركتي الطيران العالميتين الرسميتين الشريكتين للمعرض".

وأضاف جابريل "يؤكد هذا الاختيار الدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه أليطاليا باعتبارها إحدى الركائز التي تقوم عليها البنية التحتية للتنمية في إيطاليا والتزامها تجاه قطاع السياحة والسفر".

وقال "تتشارك أليطاليا مع معرض إكسبو 2015 نفس القيم والرؤية المتمثلة في السعي الدؤوب نحو التميّز والرقي وأناقة الأسلوب الذي يميز المنتجات والخدمات الإيطالية. ونحن نلتزم كذلك بأن نظهر لضيوفنا أشهى أصناف المطبخ الإيطالي والتصاميم والموضة والفنون الراقية التي تشتهر بها إيطاليا".

وتابع "نتطلع قُدُماً مع شريكتنا الاتحاد للطيران إلى أن نوفر لضيوفنا من مختلف أنحاء العالم رحلات طيران تتميز بالراحة والسلاسة لحضور المعرض الذي سوف يكون دون شك حدث العام في 2015".

