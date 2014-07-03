طيران الإمارات تشغل طائرة A380 برحلتها إلى موريشيوس

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمة رحلتها اليومية الثانية إلى موريشيوس اعتباراً من مطلع ديسمبر 2014، وبذلك ستصبح رحلتا موريشيوس اليوميتان تعملان بهذا الطراز العملاق ذي الطابقين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الناقلة المتواصلة لتعزيز عملياتها إلى تلك الوجهة السياحية الاستوائية، وتلبية الطلب العالي للسفر على متن الطائرة A380.

واعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، سوف توضع الإيرباص A380 لخدمة رحلة طيران الإمارات الحالية إلى موريشيوس "إي كيه 703" ورحلة العودة إلى دبي "إي كيه 704"، عوضاً عن طائرة بوينغ 777 التي تخدم هذه الرحلة الآن، ما سيسهم في إضافة 19% إلى السعة المقعدية، أي ما يوفر زيادة 165 مقعداً كل يوم على هذا الخط الحيوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أميركا اللاتينية ووسط وجنوبي إفريقيا: "تلقى خدمة طيران الإمارات اليومية بطائرة A380 إلى موريشيوس إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في 16 ديسمبر 2013، حيث سافر على متن هذه الطائرة إلى تلك الوجهة منذ ذلك الحين وحتى اليوم أكثر من 150 ألف راكب، ما دفعنا إلى تخصيص طائرة A380 أخرى لخدمة الرحلة اليومية الثانية، ونحن على ثقة من أن تشغيل الرحلتين اليوميتين بهذا الطراز العملاق سيلقى ترحيب الفنادق والمنتجعات في موريشيوس، لأنه سيعزز الحركة السياحية".

وتعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي وموريشيوس بموجب اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بين الناقلة وخطوط موريشيوس الجوية منذ سنوات عدة.

وأضاف أورهان عباس: "منذ سبتمبر 2002، وضعت خطوط موريشيوس الجوية رمزها على جميع رحلات طيران الإمارات التي تعمل بين دبي وموريشيوس، وسوف ينطبق ذلك على خدمة الإيرباص اليومية الثانية أيضاً. وفي ديسمبر 2013، توسعت شراكة الرمز بين الناقلتين لتشمل خطوطاً أخرى انطلاقاً من دبي".