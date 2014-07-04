شركة إيرباص العالمية باعت 200 طائرة خلال شهر يونيو

باعت شركة إيرباص أكثر من 200 طائرة في يونيو في شهر مزدحم بشكل غير متوقع شهد بعض التغيير في دفتر الطلبيات لكنها واجهت إلغاء شراء أكثر من 120 طائرة لتنهي النصف الأول من العام متخلفة عن منافستها الأمريكية بوينغ.

وسجلت الشركة الأوروبية 515 طلبية في الفترة من يناير حتى يونيو أو 290 طائرة بعد خصم الإلغاءات.

وشملت أحدث بيانات من الشركة التي تتخذ من تولوز مقرا لها إلغاء طيران الإمارات طلبيات لشراء 70 طائرة عريضة البدن من الطراز ايه-350 وهو ما أعلن في يونيو.

وسلمت إيرباص 303 طائرات في النصف الأول منها 13 طائرة من الطراز ايه-380 العملاقة.

وأعلنت بوينغ يوم الخميس تسليم 181 طائرة في الربع الثاني ليبلغ إجمالي ما سلمته منذ بداية العام 342 طائرة. وأعلنت الشركة عن طلبيات إجمالية لشراء 553 طائرة انخفضت إلى 499 بعد خصم الإلغاءات في الأشهر الستة الأولى من العام.



