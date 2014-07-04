35 % من نزلاء فنادق دبي سعوديون ويتصدرون سياح العالم

تصدرت السعودية، قائمة الدول العشر الأولى المصدرة للسياحة إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2014.

وتقدم السعوديون الذين بلغت نسبتهم 35% من نزلاء فنادق دبي للنصف الأول من العام الحالي على سياح كل من، الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وألمانيا، والكويت، وعمان، والصين، وإيران، بحسب إحصاءات من فنادق دبي.

وشهد النصف الأول من العام الحالي نحو 9% نمواً في عدد نزلاء الفنادق في الإمارة ليصل إلى 6 ملايين نزيل مقارنة مع 5.5 ملايين نزيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مصادر في القطاع الفندقي لصحيفة البيان إن ذلك يشكل استمرارية للنجاح القوي في القطاع السياحي الذي بدأت دبي في تحقيقه منذ بداية العام 2011.

وأوضحت المصادر أن عدد الليالي السياحية في دبي خلال النصف الأول سجل نمواً بنحو 15% ليصل إلى 24.9 مليون ليلة مقارنة مع 21.7 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت العائدات الفندقية أكثر من 13.8 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى يونيو للعام الحالي، مقابل 11.62 مليار درهم في النصف الأول من 2013 أي بنمو قارب 19%. في حين بلغ متوسط الإقامة بالمنشآت الفندقية في دبي الفنادق والشقق الفندقية، خلال النصف الأول 4.5 ليالٍ.

وأضافت المصادر أن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي قد بلغت خلال الفترة نفسها ما بين 85 إلى 90% مقارنة مع 82% في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة 9.7%، كما وصلت إلى طاقتها القصوى في العديد من المناسبات كالأعياد والمهرجانات، مرجعين السبب إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية، إضافة إلى تعدد الفعاليات والمعارض التي نظمتها الإمارة خلال هذه الفترة والتي دفعت الكثير للقدوم إلى الإمارة، خصوصاً السياح من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

