%50 معدل زيادة السياحة السعودية إلى جزيرة موريشوس

قال وزير السياحة في جزيرة موريشوس، هون مايكل يونغ، إن هناك ارتفاعا في معدل إقبال السعوديين بأكثر من 50% للعام الحالي 2014 مقارنة بالعام السابق 2013م معتبرا ذلك تقدما كبيرا في تعزيز جذب السياح السعوديين لقضاء إجازاتهم خلال فصل الصيف في جزيرة موريشوس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بفريق الإعلام السياحي السعودي الذي زار الجزيرة مؤخرا بدعوة من وزارة السياحة في موريشوس، وأشار الوزير خلال حديثه في لقاء عمل للترحيب بالفريق الى أن الجزيرة تحمل حزمة من المقومات السياحية الجاذبة للسعوديين في طليعتها الموقع الجغرافي للجزيرة جنوب خط الاستواء والذي ينعكس على انعكاس تزامن الفصول الأربعة حيث تعيش الجزيرة فصل الشتاء بدرجات حرارة من 14 الى 22 درجة مئوية في الوقت الذي تكون فيه مناطق الخليج في فصل الصيف بين يونيو وسبتمبر.

وأشار الوزير بحسب صحيفة الرياض، الى أن طبيعة التضاريس المتنوعة في الجزيرة والتي تتميز بشواطئها على المحيط الهندي والغطاء النباتي الكثيف الذي تمثله الغابات والشلالات وكثرة الأنهار والمناظر الخلابة تعد متطلبا أساسيا لدى السياح السعوديين خلال اختيارهم لوجهات السفر في فصل الصيف مؤكدا أن ارتفاع نسبة الأمان بشكل استثنائي حيث تحتل الجزيرة وفق تصنيفات عالمية المنطقة الأولى مقارنة بدول إفريقيا من حيث الأمان يعزز بشكل كبير توقعات استمرار ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.

