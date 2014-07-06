أسبانيا تجمد رسوم المطارات لتعزيز حركة النقل الجوي

قالت إسبانيا أمس الأول إنها ستجمد رسوم استخدام المطارات حتى 2025 في مسعى لتعزيز حركة النقل الجوي في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية.

ويأتي الإجراء الذي أعلنته وزيرة الأشغال العامة آنا باستور عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع فقط من طرح الحكومة نحو نصف شركتها لتشغيل المطارات (اينا) المثقلة بالديون للبيع.

وقال محللون إنه في حين أن تجميد رسوم المطارات قد يؤثر سلبيا في بادئ الأمر على إيرادات الشركة إلا أنه من المنتظر أن يساعدها في استعادة قدرتها التنافسية الدولية ويجعل البيع أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتملك اينا 45 مطارا في إسبانيا ولها أيضا أنشطة دولية مثل حصة في مطار لوتون بلندن.

وتقدر قيمة الشركة بحوالي 16 مليار يورو (21.8 مليار دولار).

وقالت الحكومة الإسبانية في يونيو إنها ستبيع حصة 28% في اينا في طرح عام ببورصة مدريد وستبيع حصة إضافية قدرها 21% في مزايدة إلى مستثمرين للأجل الطويل. وكانت اينا أحد أكبر مشغلي المطارات في العالم العام الماضي.

وتشكل صناعة السياحة في إسبانيا نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن البلد العضو بمنطقة اليورو هو ثالث أكبر مقصد لقضاء العطلات بعد فرنسا والولايات المتحدة.

