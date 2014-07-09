الخطوط السعودية ترعى مبادرة عمَّار لدعم المبدعين

ساهمت الخطوط السعودية في رعاية مبادرة عمَّار لدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تُشرف عليها جمعية الأطفال المعوقين برعاية رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، باعتبارها الناقل الجوي الرسمي لهذه المبادرة.

وأكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله الأجهر أن الدور الرائد لـ "السعودية" ومشاركتها الدائمة في الفعاليات والمبادرات التي تختص بخدمة ورعاية هذه الفئة الغالية تأتي من منطلق الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية وجهودها المتواصلة في خدمة المجتمع وبخاصة في دعم ورعاية هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً، مضيفاً أن مشاركة في هذه المبادرة تمثلت في تقديم (40) تذكرة سفر مجانية.

من جهته، وجه المدير التنفيذي للمبادرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عمار بوقس الشكر والتقدير للسعودية على رعايتها ودعمها لهذه المبادرة وغيرها من البرامج التي تطلقها الجمعية.

تجدر الإشارة أن الخطوط السعودية تعتبر من أوائل شركات الطيران في العالم اهتماماً بهذه الفئة اضافة إلى مساهماتها في العديد من المناسبات انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ، وتوفر لهم في نفس الوقت باقة من الخدمات المتكاملة والتي تعينهم على إتمام رحلة سفرهم بأكبر قدر من الراحة والرفاهية بدءاً من الحجز والخدمات الأرضية ثم على متن طائراتها من خلال الوجبات الخاصة والخدمات المميزة وصولاً إلى مغادرتهم الطائرة.