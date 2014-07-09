طيران الإمارات تستكمل شراء 150 طائرة بوينغ

وضعت طيران الإمارات اللمسات الأخيرة على طلبية قيمتها 56 مليار دولار لشراء 150 طائرة بوينغ 777اكس، اليوم الأربعاء لتؤكد التزامها الذي أعلنته العام الماضي وذلك بعد أسابيع فحسب من إلغاء طلبية مع شركة صناعة الطائرات المنافسة ايرباص.

وقالت بوينغ في بيان إن الصفقة تتضمن حقوق شراء 50 طائرة إضافية ترفع في حالة ممارستها القيمة الإجمالية إلى حوالي 75 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات "بطلبية المئة والخمسين طائرة 777اكس أصبح لدى طيران الإمارات 208 طائرات بوينغ 777 قيد التسليم مما يخلق فرص العمل ويحميها بامتداد سلسلة التوريد."

ويأتي الاتفاق قبل أيام من معرض فارنبورو الجوي الذي يتخلله عادة الإعلان عن طلبيات جديدة بمليارات الدولارات. ويجيء عقب الإلغاء المفاجئ في يونيو حزيران لطلبية قيمتها 16 مليار دولار من طيران الإمارات لشراء 70 طائرة ايرباص ايه350 في انتكاسة لأحدث طائرات الشركة الأوروبية وهو ما نال من سعر سهمها.

وختمت ايرباص النصف الأول من العام متأخرة عن منافستها الأمريكية في الطلبيات والتسليمات لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف عن مئات الطلبيات الجديدة خلال معرض فارنبورو الأسبوع القادم.

وتزامنت طلبية طيران الإمارات مع إطلاق الطراز 777اكس خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وذلك في واحدة من أضخم المناسبات من نوعها في تاريخ الطيران التجاري. وإلى جانب طيران الإمارات أعلنت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية عن صفقات لشراء الطائرة قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وكانت رويترز نشرت الأسبوع الماضي أن طيران الإمارات وهي أكبر مشغل في العالم للطائرة 777 تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الطلبية.

وتفاوضت طيران الإمارات والخطوط القطرية - التي طلبت 50 طائرة 777اكس أيضا - بشكل مشترك على الصفقة خلال معرض دبي للطيران. لكن لم يتضح إن كانت الشركة القطرية قد أكدت طلبيتها بعد.

ولم يتسن الاتصال بالخطوط القطرية للحصول على تعليق.

وشيدت الشركات الخليجية الثلاثة طيران الإمارات والخطوط القطرية والاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي أساطيل ضخمة من الطائرات عريضة البدن لدعم نمو مراكز عمليات جديدة.

والطراز 777اكس هو أحدث نسخة من الطائرة عريضة البدن الأفضل مبيعا من بوينغ ويصل سعرها المعلن إلى 320 مليون دولار.

وبحسب بوينغ تسع النسخ الحالية ما يصل إلى 550 راكبا على أساس درجة طيران واحدة. وفي حالة توزيع المقاعد بالشكل الأكثر شيوعا على ثلاث درجات يمكن أن تسع الطائرة عددا يصل إلى 386 مسافرا ويبلغ مداها 9395 ميلا بحريا.