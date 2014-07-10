التركية: لا يوجد مشروع رحلات طويلة مع لوفتهانزا

قالت الخطوط الجوية التركية اليوم الخميس إنه لا يوجد أي مشروعات مع شركة لوفتهانزا بعد أن نقلت وسائل إعلام عن الناقلة الألمانية قولها إنها تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع الشركة التركية.

وقالت الخطوط التركية في بيان لبورصة اسطنبول "لدينا حوار مفتوح باستمرار فيما يتعلق بأي تعاون مع لوفتهانزا شريكتنا في تحالف ستار.

"لكن ليس هناك مشروعات تتعلق برحلات طويلة، كما ذكرت وسائل الإعلام بين الخطوط التركية ولوفتهانزا."

وقال كارستن سبور الرئيس التنفيذي للوفتهانزا يوم أمس الأربعاء إن الناقلة الألمانية تجري محادثات بلغت مراحل متقدمة مع الخطوط الجوية التركية لتسيير رحلات طويلة، الأمر الذي دفع أسهم الشركة التركية للارتفاع 3.2 بالمئة.