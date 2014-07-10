طيران الإمارات تتسلم طائرة الإيرباص A380 الخمسين

تسلمت طيران الإمارات اليوم طائرتها الإيرباص A380 الخمسين، ما عزز مكانتها كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم. وبذلك يرتفع عديد أسطول طيران الإمارات إلى 224 طائرة، بما في ذلك أكبر أسطول من طائرات الإيرباص A380، وكذلك أكبر أسطول من طائرات البوينغ 777.

ومع دخول الطائرة الإيرباصA380 الخمسين الخدمة الفعلية في أسطول الإمارات أوائل أغسطس المقبل، فإن السعة المقعدية سوف ترتفع بحيث توفر الناقلة أسبوعياً 5.7 مليار مقعد كيلومتري إلى 145 وجهة، تمتد من لوس أنجلوس غرباً إلى أوكلاند في الشرق. ومنذ شهر أبريل2010، حتى اليوم، تسلمت طيران الإمارات 96 طائرة جديدة (جميعها من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777)، ما رفع السعة الكلية بنسبة 64% من حيث عدد الأطنان الكيلومترية و71% من حيث عدد المقاعد الكيلومترية، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت ملاءة المقاعد عند نحو 80%. كما أضافت طيران الإمارات خلال هذه الفترة 48 محطة جديدة إلى شبكة خطوطها.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "شهدت طيران الإمارات نمواً ذاتياً هائلاً خلال السنوات الأربع الماضية، ربما أسرع مما حققته أية ناقلة أخرى في تاريخ الطيران المدني. فقد أضفنا طاقة تعادل شركة طيران متوسطة الحجم، والأهم من ذلك أننا حافظنا على معدلات عالية لإشغال المقاعد وعلى الربحية. ويرجع الفضل في ذلك إلى منتجاتنا المبتكرة ذات الجودة العالية، ونموذج العمل الفريد الذي نتبعه، والذي يعتمد على تمركزنا في دبي ذات الموقع الاستراتيجي وقدرتنا على ربط أي مدينتين في العالم عبر دبي".

وأضاف السير كلارك: "حقق تشغيل الإيرباص A380 ضمن أسطولنا نجاحاً باهراً تجلى في الإقبال القوي من قبل العملاء والملاءة العالية على جميع الخطوط التي تعمل عليها هذه الطائرة العملاقة. فقد ساعدتنا الإيرباص A380 على تلبية الطلب على الخطوط ذات الكثافة العالية، والعمل بفعالية أكبر في المطارات التي تعاني من الازدحام، وكذلك مكنتنا من إدخال مفاهيم جديدة ارتقت عالياً بتجربة السفر.

ومع تسلم المزيد من هذا الطراز من الطائرات، فإن عددها ضمن الأسطول سيصل بحلول عام 2017 إلى نحو 90 طائرة سندعم بها خطوطنا القائمة وخدماتنا الجديدة".