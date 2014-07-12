مطار دبي يسعى إلى لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً

ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء قالت فيه، إن مطار دبي الدولي قفز قفزات كبيرة في تصنيفات حركة الطيران العالمية لسنوات عدة، تغذيه التوسعات السريعة في طيران الإمارات، جوهرة تاجها، وفلاي دبي، شركة الطيران الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، الذي ذاق طعم إدارة أكثر وجهات الطيران ازدحاماً في حركة الركاب الدوليين، مصمم على التمسك بهذا الشرف، واضعاً نصب عينيه جائزة أكبر، ألا وهي التفوق على مطار أتلانتا للفوز بلقب أكثر المطارات ازدحاماً على الكرة الأرضية.

وكانت أحدث الأرقام التي جمعها مجلس الطيران العالمي، وغطت 12 شهراً حتى مارس 2014، أظهرت أن دبي، على الأقل حتى الآن، نازعت هيثرو لندن على التاج في معظم حركة السفر الدولية، بعد أن كانت أنهت العام 2013 في المركز الثاني بعد الوجهة الأوروبية.

واعتبر التقرير الذي نشرته صحيفة "البيان" أن جريفيث لا يتوانى عن تسمية المطار الذي استقبل 66.4 مليون مسافر العام الماضي، أكبر مطار دولي في العالم، غير أنه وفي مقابلة حديثة مع الاسوشيتد برس، سارع إلى التحوط من هذا الطرح قائلًا إنه يريد مزيداً من البيانات، والانتهاء من عملية تطوير المدرج الرئيس التي خفضت عدد الرحلات، للتصريح بذلك علانية. وقال "إنه بعد انقضاء صيف 2014، سنلقي نظرة على الأرقام، ونرى ما إذا كان في وسعنا المطالبة بدقة بذلك اللقب، آملين أن يكون إلى الأبد".

مسألة وقت وذكر التقرير أن مطار دبي الدولي بصالات سوقه الحرة الأشبه بمراكز تسوق، وحدائق الزينة الهادئة، وسحوبات السيارات الفاخرة، مازال أمامه مجال للتوسع قبل استحقاقه للقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً، مع الأخذ باعتبار جميع الرحلات الجوية الأجنبية والمحلية، التي يرى جريفيث أنها مسألة وقت فقط، والأرجح قبل انتهاء العقد.