الخطوط السعودية تنقل 14 مليون راكب خلال النصف الأول

حققت الخطوط السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الرحلات الداخلية والدولية وانضباط مواعيدها إلى جانب معدل نقل الركاب، فقد وصلت نسبة انضباط مواعيد الرحلات المجدولة والإضافية إلى 90,06%، كما تم نقل 14,082,198 راكباً مقارنةً بـ 12,677,839 راكباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 1,404,359 مسافراً، وبنسبة مئوية بلغت 11%، وذلك بمعدل تشغيلي للرحلات بلغ 94,069 رحلة مقارنةً بـ87,389 رحلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 6,680 رحلة تمثل ما نسبته 8%.

وتضمن تقرير الأداء التشغيلي للخطوط السعودية عن النصف الأول من العام الحالي نقل 7,845,594 مسافراً على رحلات القطاع الداخلي مقارنة بـ7,413,021 مسافراً خلال ذات الفترة من عام 2013، بزيادة بلغت 432,573 راكباً، ونسبة زيادة وصلت إلى 5,84%، وذلك على متن 59,404 رحلات داخلية مقارنة بـ57,349 رحلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 2,055 رحلة وبنسبة وصلت إلى 4%، بينما وصل معدل انضباط الرحلات إلى 90,83%.

وفيما يتعلق بالقطاع الدولي، تم نقل 6,236,604 ركاب مقابل 5,264,818 راكباً تم نقلهم خلال الفترة ذاتها من عام 2013، بزيادة 971,786 مسافراً وبنسبة 18,46%، وذلك على متن 28,098 رحلة مقارنةً بـ25,024 رحلة خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 3,074 رحلة، وبنسبة وصلت إلى 12%.