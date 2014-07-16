ارتفاع إيرادات السياحة في الأردن 14% بالنصف الأول

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن دخل القطاع السياحي ارتفع في النصف الأول من العام بنسبة 13.5% إلى 2.25 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وعزا مسؤولون في القطاع هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل من الزوار الأوروبيين والليبيين واليمنيين إلى جانب المغتربين الأردنيين.

وكان الدخل السياحي نما 1.4% في 2013 إلى 4.12 مليار دولار.

ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.