"السعودية": نظام تلقائي لخدمة الإنترنت على الطائرات

أعلنت الخطوط السعودية تدشينها المرحلة الأولى من إرسال رموز الدخول إلى "واي فاي" الطائرات عبر هواتف عملائها النقالة وبريدهم الإلكتروني عوضاً عن البطاقات المستخدمة حالياً على متن الطائرة.

وقالت الخطوط السعودية في بيان صحافي إنها بدأت الخدمة الشهر الحالي، في إطار خطتها الاستراتيجية الشاملة والتي تستهدف تطوير منتجاتها المقدمة إلى عملائها وتحسين كافة خدماتها على متن طائراتها .

وقال مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله الأجهر إن هذه الخطوة ستسهم في حصول عملاء "السعودية" وعلى وجه التحديد من المسافرين على الدرجتين الأولى والأعمال على رموز تصفح الإنترنت مجاناً بمجرد إدراجهم لأرقام هواتفهم النقالة وبعد سحب بطاقات صعود الطائرة قبل موعد الإقلاع بساعة.

وأضاف الأجهر أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إرسال رموز تصفح الإنترنت على الطائرة إلى عملاء "السعودية" من درجتي الأولى والأعمال المسافرين على الرحلات المتجهة من وإلى كل من الولايات المتحدة الأميركية، ولندن ، وباريس، ودبي، وقريباً على رحلات السعودية المتجهة إلى مدريد.

وأشار إلى توافر البطاقات المخصصة لخدمة الإنترنت للراغبين في الشراء، كما هي الآن، من ضمن محتوى المبيعات الجوية على الطائرات المجهزة بالخدمة.