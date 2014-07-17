طيران الإمارات تشغل الطائرة A380 بين الكويت ودبي

بدأت طيران الإمارات تشغيل طائرة إيرباص A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية الخمس المنتظمة على خط دبي- الكويت، حيث أصبحت هذه الرحلة أقصر رحلة جوية للطائرة العملاقة على مستوى العالم.

وتزامن وصول الرحلة "ئي كيه 857" بطائرة إيرباص A380، التي هبطت في مطار الكويت الدولي يوم أمس الأربعاء، مع احتفال طيران الإمارات بمرور 25 عاماً على إطلاق خدماتها بين دبي والكويت.

وقال ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة لعمليات التجارية "هذه لحظة تاريخية لطيران الإمارات، لقد واصلنا منذ عام 1989 تطوير وتوسيع خدماتنا إلى الكويت حتى وصلنا الآن إلى تسيير 5 رحلات يومياً، وسوف ترتفع إلى ست رحلات يومياً قريباً. وبعد أن استمتع عملاؤنا المسافرون من وإلى الكويت على مدى أعوام بخدماتنا المتميزة، الحائزة على جوائز عالمية، أصبح في إمكانهم الآن تجربة السفر على أكبر وأشهر طائرة تجارية في العالم".

وأضاف المعلا بقوله: "جميع طائراتنا الإيرباص A380 مزودة بإمكانات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi، ونظامنا الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية والذي يوفر ما يصل إلى 1800 قناة ترفيهية، وكذلك الصالون الجوي والشاور سبا، عدا عن الخدمة الفائقة على أيدي 25 من أفراد أطقم خدماتنا الجوية الذين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية".

وتعد طائرة الإمارات الإيرباص A380 من أكثر الطائرات هدوءاً في العالم، وتوفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو تماماً في درجة رجال الأعمال، و399 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية.

وتستغرق الرحلة بين الكويت ودبي ساعة واحدة و45 دقيقة، وهي أقصر رحلة لطائرة الإيرباص A380 حتى اليوم. ومنذ دخولها الخدمة ضمن أسطول الإمارات، نقلت طائرات الإيرباص، البالغ عددها ضمن الأسطول 50 طائرة حالياً، أكثر من 27.5 مليون راكب.

وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 857" من مطار دبي الدولي يومياً الساعة 4 عصراً، وتصل إلى الكويت الساعة 4:45 عصراً. اما رحلة العودة "ئي كيه 858" فتغادر من مطار الكويت الدولي الساعة 6:25 مساءً وتصل إلى دبي الساعة 9:10 مساءً.

وعلى مدى 25 عاماً، نقلت طيران الإمارات على رحلاتها بين الكويت ودبي نحو 7.8 ملايين مسافر. وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلت "الإمارات للشحن الجوي" 140 مليون كيلوغرام من البضائع، ما ساهم في تعزيز التجارة الخارجية الكويتية.

ويتكون أسطول طيران الإمارات حالياً من 224 طائرة حديثة، تخدم 143 محطة في 81 دولة ضمن قارات العالم الست. وقد أطلقت منذ بداية العام خدمة يومية جديدة إلى كل من تايبيه وبوسطن. وأعلنت عن خدمات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة إلى كل من أبوجا في نيجيريا، وأوسلو وبروكسل وبودابست.

