وقف الطيران بشرق أوكرانيا وتعليق 3 رحلات إلى إسرائيل

أوقفت الخطوط الجوية الكورية 3 رحلات جوية إلى تل أبيب بسبب الوضع السياسي المتدهور، بعد تصاعد العنف والإعلان عن حملة برية إسرائيلية على قطاع غزة.

من جهة ثانية قالت وزارة البنية الأساسية في أوكرانيا إن السلطات اغلقت المجال الجوي فوق المناطق الشرقية حيث تنفذ عملية أمنية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا بعد يوم من مقتل 298 شخصا إثر اسقاط طائرة ركاب ماليزية بالقرب من الحدود الروسية.



وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت إن المجال الجوي اغلق تماما فوق منطقتي دونيتسك ولوجانسك حيث يشتد القتال وكذلك منعت الرحلات الجوية جزئيا فوق منطقة خاركوف المجاورة.



وقلصت أيضا الخطوط الجوية الروسية رحلاتها إلى أوكرانيا بعد الحادث.

