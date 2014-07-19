تونس: تراجع عدد السياح إلى 2.38 مليون خلال 7 أشهر

سجل عدد السياح الوافدين على تونس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 4ر1 في المائة إلى نحو 38ر2 مليون سائح مقابل 87ر2 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة السياحة التونسية أن عدد السياح المغاربة الوافدين على تونس تراجع بنسبة 9ر1 بالمائة ليصل إلى مليون و532 ألف سائح مع تراجع طفيف لعدد السياح الوافدين من الدول الأوروبية بنسبة 8ر0 بالمائة.

وتصدر الفرنسيون قائمة البلدان الأوروبية الأكثر توافدا على تونس ب 32 ألف سائح بتراجع بنسبة 5ر8 بالمائة تلتها إنكلترا بـ19 ألف سائح مع تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة مقارنة بالعام الماضي فيما سجلت السوق الإيطالية ارتفاعا في عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 7ر18 بالمائة خلال نفس الفترة وكذا السوق الألمانية بنسبة 5ر1 بالمائة والسوق البولونية ب5ر47 بالمائة.

