قفزة بأعداد السياح الإسرائيليين والروس إلى قبرص

زاد عدد السياح في قبرص بنسبة 11% في يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة عدد الزوار الروس، بحسب أرقام رسمية.

وسجلت الجزيرة المتوسطية في يونيو وصول 342221 زائرا مقابل 308219 زائرا في الفترة نفسها من 2013، أي بزيادة 11 بالمئة، كما أفادت هذه الإحصاءات.

والزوار الروس الذين أتوا يمضون عطلهم في قبرص هم وراء هذه الزيادة، فقد ارتفع عددهم بنسبة 22,1% من 96618 زائرا إلى 117960.

وزاد عدد السياح من بريطانيا التي تأتي منها تقليديا غالبية السياح، بنسبة 0,6% من 111156 إلى 111792 زائرا، وزار 7296 إسرائيليا الجزيرة في يونيو بزيادة نسبتها 85,4% مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل كان الألمان أقل عددا في زيارة قبرص مع انخفاض بنسبة 14,1%، مثل السويديين بنسبة 10,4% أقل من العام الماضي.

وهذه النتائج الممتازة في شهر يونيو أسهمت في الأرقام الجيدة التي سجلها القطاع في الأشهر الستة الأولى من العام.

وسجلت الجزيرة في الإجمال 979838 حالة وصول في النصف الأول من 2014 مقابل 924135 في الفترة نفسها من 2013، بزيادة 6 بالمئة.

والنتائج الجيدة في قطاع السياحة والعائدات المرتبطة بها أحيت الآمال في أن السياحة يمكن أن تساعد في نهوض اقتصاد الجزيرة.

وتمثل العائدات السياحية في قبرص نحو 12% من إجمالي الناتج الداخلي القبرصي.