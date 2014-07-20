رفع استيعاب مطارات السعودية لـ100 مليون مسافر

كشفت الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني عن رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في السعودية إلى أكثر من 100 مليون مسافر في العام 2020، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله، تقرير الاستراتيجية الذي يجسد استراتيجية الهيئة الجديدة وأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات قياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية والداخلية والتي تبلغ 27 مطارا.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح صحافي، إن إصدار تقرير الاستراتيجية يتزامن مع مشاريع التحديث الكبرى التي يشهدها قطاع الطيران المدني حاليا في كافة مكوناته، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي أقر استراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني الهادف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، مضيفا أن ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة في هذه المرحلة التي تشمل فتح المجال الجوي، والسماح بدخول مشغلين جويين جدد في السوق السعودي، وإنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية، وإطلاق برامج التخصيص في قطاعات هيئة الطيران المدني، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأضاف: "نسعى لمواكبة هذه التحولات في الفكر والأساليب والمنهجيات الإدارية والارتقاء إلى مستوى المستجدات الراهنة، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقا قابلة للقياس والتقييم".

وقال الأمير فهد بن عبدالله "نتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية الطموحة عبر محاورها الرئيسة لرفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع، وتعزيز مكانة المملكة عالميا كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي".