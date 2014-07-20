ارتفاع أرباح "الطيار للسفر" 16% للنصف الأول

ارتفعت أرباح مجموعة "الطيار للسفر القابضة"، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 644 مليون ريال.

وبلغ ربح السهم الواحد للشركة 4.29 ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2014، بنسبة بلغت 16.25% مقارنة بأرباح قدرها 554.0 مليون ريال سعودي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2013.

كما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني من 2014 بنسبة 8.33% لتصل إلى 364 مليون ريال، بينما كانت 336 مليون ريال في العام الماضي خلال نفس الفترة من عام 2013.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح خلال الستة أشهر والربع الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 10% وإلى انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة من المبيعات، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 43%.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 17% وإلى زيادة أرباح بيع ممتلكات ومعدات بحوالي 27 مليون ريال.

وأوضحت أن سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى نمو المبيعات بنسبة 18%.