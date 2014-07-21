14 مليون سائح أجنبي يزورون السعودية خلال عام

كشف مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون المملكة خلال عام واحد يصل إلى 14 مليون سائح.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتسويق والبرامج حمد آل الشيخ خلال أمسية الإعلام السياحي التي تم تنظيمها أمس في فندق قصر الرياض "عدد السياح الأجانب الذين زاروا السعودية يصلون بالعام الواحد إلى (14) مليون سائح نصفهم من زوار الحرمين الشريفين والنصف الآخر جاء بغرض الأعمال أو السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء، وفقا لصحيفة "الرياض".

من ذات الجهة دعا مختصون وعاملون في الإعلام السياحي حضروا الأمسية لأهمية تسليط الضوء على المقومات السياحية التي تكتنزها المملكة يواكب وسائل التواصل الحديثة وينافس الأساليب العالمية في هذا المجال.

وتناولت الأمسية العديد من المسائل ذات العلاقة بالإعلام السياحي وتطوراته وتبادل الحضور الآراء حول المراحل التي مر بها هذا النوع المتخصص من الإعلام وأبرز التحديات التي تواجهه والقوالب العصرية من إبداعات التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام ومقاطع الفيديو وتوظيف الأفكار المبتكرة والإبداع في صناعة المادة.

ودعت الأمسية إلى أهمية الاستفادة من زوار الحرمين الشريفين في دعم البرامج السياحية المحلية المختلفة وتحويل مطار جدة لمطار سياحي يوصل السياح من دول الغرب بدول الشرق. وأعلنت الأمسية عن إطلاق مبادرة فريق الإعلام السياحي الذي يضم مجموعة من الإعلاميين السعوديين المتخصصين والمهتمين بالسياحة والسفر لتكوين مجموعة تطوعية تهدف لدعم السياحة الوطنية من خلال نشر الثقافة السياحية وتوعية السياح والإرشاد السياحي ونشر مفهوم الإعلام السياحي من خلال تبني برامج تدريبية وحملات اتصالية موجهة.