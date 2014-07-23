رحلة بحرية ساحرة مع نجوم العرب بـ13 ألف درهم للتذكرة

توفر الإمارات للعطلات خلال شهر أغسطس المقبل فرصة فريدة للتواجد مع نجوم الفن العرب على متن سفينة واحدة من خلال رحلة "ستارز أون بورد" البحرية.

وكونها الوكيل الحصري في منطقة الشرق الأوسط لبيع برامج هذه الرحلة المميزة عبر البحر المتوسط، توفر الإمارات للعطلات برنامجاً فريداً لمدة ثمان ليال بأسعار تبدأ من 12843 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

وسيتم إدخال أسماء جميع الضيوف الذين قاموا بالحجز من خلال الإمارات للعطلات ضمن سحب للفوز بفرصة تناول الغداء مع أحد نجوم الرحلة.

وتوفر الرحلة للمشاركين فرصة مميزة وحصرية للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب بمن فيهم، كاظم الساهر، تامر حسني، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، يارا، صابر الرباعي، ملحم زين، رويدا عطية، وائل جسار، مشاعل، ماجد المصري، الإعلامية لجين عمران، محمد عساف، أيمن زبيب، نادر الأتات، وفرقة "ما في متلو" الكوميدية.

على شاشة إم بي سي

وسوف تتم هذه الرحلة المميزة على متن السفينة "ذي جيد The Jade"، إحدى سفن نرويجيان للرحلات البحرية، بالتعاون مع مجموعة MBC التلفزيونية.

وخلال الرحلة، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، كما ستقدم الفرق الكوميدية فقرات ترفيهية، لتجعل من هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين.

وتشمل برامج الإمارات للعطلات الخاصة في رحلة "ستارز أون بورد"، 7 ليال على متن السفينة وحضور جميع العروض الفنية، والوجبات اليومية، وتذكرة السفر جواً ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات إلى مدينة فينيسيا الإيطالية (البندقية) التي ستنطلق منها الرحلة، وإقامة فندقية لليلة واحدة في المدينة شاملة وجبة الفطور والتنقلات، إضافة إلى فرصة استكشاف المدن الأوروبية التاريخية التي ترسو السفينة في موانئها.

ولأول مرة عبر البحر المتوسط، ستنطلق السفينة من مدينة فينيسيا في 23 أغسطس 2014، ثم تتابع خط سيرها إلى مدينة ديوبروفينيك في كرواتيا، ومنها إلى جزيرة الشمس ميكونوس في اليونان، وبعدها الميناء التاريخي التركي كوساداسي، ومن ثم مدينة سبليت في كرواتيا.

السفينة المدينة

وتعتبر السفينة "ذي جايد" من نرويجيان، المكان الأمثل لرحلة بحرية مثل "نجوم على متن السفينة"، وقد وقع الاختيار عليها بفضل مرافقها المميزة التي توفر مختلف وسائل الراحة والاسترخاء عدا عن الاستمتاع بصحبة النجوم والمشاهير. وتضم الباخرة 17 مطعماً حائزاً جوائز عالمية، فضلاً عن برك سباحة، ومرافق عديدة أخرى توفر مختلف الأنشطة البحرية.

وتوفر الإمارات للعطلات، خيارات واسعة لبرامج عطلات كاملة في مختلف محطات شبكة رحلات طيران الإمارات التي تغطي قارات العالم الست. وتلبي هذه البرامج مختلف الأذواق والمتطلبات للسفر كما تشكل امتداداَ لجودة خدمات طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء.

وتوفر الإمارات للعطلات خدمات المبيعات والدعم في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد متزايد باستمرار من الأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أسست مكاتب لمبيعاتها في جنوب أفريقيا وروسيا.

تفاصيل أخرى حول هذه البرامج على موقع (الإمارات للعطلات الإلكتروني) حيث يمكن شراؤها عبر الموقع ذاته، أو حجزها عن طريق مكاتب طيران الإمارات.

