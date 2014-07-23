"السعودية" بالمركز الثاني عالمياً في انضباط الرحلات

أعلن موقع (Flight Stats) المتخصص في مجال الطيران ومعلومات المطارات ورصد انضباط الرحلات الجوية لشركات الطيران، تقريره لشهر يونيو من العام الجاري 2014م متضمناً ترتيب شركات الطيران وفق انضباط مواعيد رحلاتها بالإضافة إلى عدد الرحلات لكل شركة.

وقد حققت الخطوط السعودية المركز الثاني في القائمة التي ضمت (43) شركة من شركات الطيران التي حققت أعلى معدلات في انضباط مواعيد الرحلات على مستوى العالم وفقاً للأداء التشغيلي خلال شهر يونيو 2014م، حيث جاء ترتيب الشركات الخمس الأوائل في القائمة لتشمل الخطوط الإسبانية "ايبيريا" بنسبة (89,53%) ثم الخطوط السعودية بنسبة (88,89%) تليها شركة ايرفلوت الروسية بنسبة (87,83%) والخطوط النمساوية بنسبة (87,78%) ثم شركة All Nippon Airways اليابانية بنسبة (86,82%)".

كما تضمن التقرير المشار إليه أعداد الرحلات المجدولة للخطوط السعودية والتي بلغت (12,354) رحلة وصل منها (10,981) رحلة في الموعد المحدد تماماً بنسبة (88,89%) بينما تأخرت (774) رحلة عن موعدها بأقل من (30) دقيقة وهي نسبة تعادل (6,27%).

أوضح ذلك مساعد مدير عام الخطوط السعودية لمركز مراقبة العمليات سليمان بن عبدالله عامر مشيراً إلى أن (Flight Sats) هو موقع مستقل ومتخصص ومحايد يهتم بمجال الطيران على مستوى العالم من خلال رصد الأداء التشغيلي لمئات الشركات حول العالم ومواعيد مغادرة ووصول أكثر من (150) ألف رحلة يومياً في مختلف قارات العالم، كما يقدم خدمات أخرى حول جداول الرحلات وتقييم الأداء التشغيلي والمغادرة والوصول في الموعد المحدد وغير ذلك من المهام والأبحاث الخاصة بصناعة النقل الجوي.

وأضاف عامر أن شهر يونيو يشمل الفترة ما بين 3 شعبان وحتى 4 رمضان وهي الفترة التي تشهد ذروة حركة السفر بين مختلف مناطق المملكة وأنحاء العالم لأنها تُمثل إجازة الصيف وامتدادا لذروة موسم العمرة، الأمر الذي يُعد تحدياُ كبيراً عملت الخطوط السعودية على مواجهته من خلال التخطيط المبكر وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة مع رفع مستوى التنسيق بين كافة قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية العاملة بالمطار مما ساهم في تحقيق المعدلات التشغيلية المستهدفة وبمعدل متميز في انضباط مواعيد الرحلات، حيث تقوم "السعودية" بتسيير ما يزيد على (500) رحلة داخلية ودولية يومياً وبمعدلات انضباط تتجاوز (90%) في كثير من الأحيان، مؤكداً في نفس الوقت أن هذه المعدلات التنافسية تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للمؤسسة سواء في مواسم الذروة أو على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الأداء التشغيلي والإحصائيات عن عام 2013م الذي نشره موقع (Flight Stats) أظهر تحقيق "السعودية" للمركز السادس عالمياً في مجال انضباط مواعيد الرحلات بنسبة (90,43%) وذلك من خلال تسيير (178,247) رحلة مجدولة.

