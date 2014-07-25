أليطاليا تنفي تعثر مفاوضات الاندماج مع طيران الاتحاد

نفى الرئيس التنفيذي لشركة أليطاليا، جابرييل ديل تورشيو، تقريرا إعلاميا، اليوم الجمعة، يقول إن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية حددت يوم 28 يوليو موعدا نهائيا للموافقة على اندماجها مع شركة الطيران الإيطالية المتعثرة.

وقال الرئيس التنفيذي للصحافيين قبل اجتماع لمساهمي الشركة "ليس هذا ما أعرفه."

ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية تقريرا غير منسوب لمصدر محدد قالت فيه إن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، جيمس هوجان، أمهل أليطاليا حتى يوم الاثنين للموافقة على الاندماج، وإلا سيعتبر عرض الشركة الإماراتية لاغيا.

وقال أحد المساهمين، طالبا عدم ذكر اسمه، إن اجتماع اليوم الجمعة سيقتصر على الموافقة على زيادة مزمعة في رأس المال بما يصل إلى 250 مليون يورو (336.58 مليون دولار)، وإقرار نتائج العام الماضي. وأضاف أن المستثمرين لن يقروا توقيع اتفاق مع الاتحاد.