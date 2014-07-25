مطار دبي يستقبل 35 مليون مسافر بالنصف الأول من 2014

بلغت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري 34 مليونا و676 ألف مسافر، بزيادة نسبتها 6.2% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "الرياض"، قال مسؤولون في المطار للصحافيين، مساء الخميس، إن المطار حقق ارتفاعا في أعداد المسافرين على الرغم من انخفاض عدد الرحلات الجوية بنسبة 26% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، نتيجة تنفيذ مشروع تطوير مدرجي المطار الذي اقتضى التناوب في إغلاق المدرجين خلال فترة تنفيذ البرنامج.

ووفقا للبيانات التي كشفت عنها مؤسسة مطارات دبي فقد استخدم 5.7 مليون مسافر المطار خلال شهر يونيو، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي تجتاز فيه أعداد المسافرين عتبة الــ5 ملايين مسافر. وبلغ إجمالي حركات الطائرات خلال الشهر الماضي 22031 حركة، وبلغ إجمالي حركة الطائرات المسجلة خلال النصف الأول من عام الحالي 170815 حركة.

وخلال يونيو الماضي، حافظت لندن على مكانتها باعتبارها الوجهة والمدينة الأولى من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، تليها الكويت وبومباي والدوحة وجدة.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي "تبدو نتائج النصف الأول مدهشة أخذا في الاعتبار الانخفاض في الطاقة التشغيلية الناتجة عن تنفيذ برنامج تطوير المدرجات، ونتوقع أن يكون الانخفاض في نسبة النمو لفترة محدودة نعود بعدها إلى معدلات النمو القوية المعتادة، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التطوير في زمن قياسي يمكننا من استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال إجازة العيد".