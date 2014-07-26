أكبر إنفاق سياحي بمونديال البرازيل بـ794 مليون دولار

أنفق السياح والمشجعون الأجانب الذين زاروا البرازيل في يونيو في بداية كأس العالم لكرة القدم 794 مليون دولار، في رقم قياسي غير مسبوق منذ 1947، على ما أعلن البنك المركزي البرازيلي.

إلى ذلك، أنفق هؤلاء الأشخاص في يوليو حتى الثالث والعشرين منه 690 مليون دولار، بحسب البنك المركزي الذي يكشف عن البيانات الاقتصادية في البرازيل منذ 1947.

وقد جذب كأس العالم الذي شهدته البرازيل بين 12 يونيو و13 يوليو أكثر من800 ألف سائح أجنبي إلى البلاد، وفق وزارة السياحة.

مع ذلك، فإن ما يقارب 800 مليون دولار التي أنفقها السياح في البرازيل في يونيو لا تمثل حتى نصف القيمة التي أنفقها البرازيليون في الخارج في الفترة عينها البالغة ملياري دولار، وهو أيضا رقم قياسي رغم زيادة الضريبة على العمليات المالية في الخارج.