فنادق السعودية تستكمل الاستعداد لإجازة العيد

أنهت الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك، من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مناطق المملكة خلال هذه الإجازة.

وأوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص، المهندس أحمد العيسى، أن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، كما هي العادة في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام، بحسب صحيفة "عكاظ".

وستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ"التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى" في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.

ودعا العيسى المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، أو التقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح به للأسعار بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة في الموسم، والبالغة 50 في المئة للوحدات السكنية المفروشة، و30 في المئة للفنادق، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت.

وأشار إلى أن الهيئة ستلزم صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن، وسيتم ضبط مخالفة بحق المنشأة حسب ما ينص عليه النظام.