%100 معدل إشغال فنادق منطقة الخليج خلال عيد الفطر

تزامناً مع انتهاء شهر رمضان، سجلت فنادق كبرى في الخليج نسبة حجز بلغت 100% استعداداً لإجازة عيد الفطر.

وبحسب خبراء، فإن خطوط الطيران من السعودية إلى دبي تسجل نسبة إشغال تقترب من 100%، مشيرين إلى أن السائحين السعوديين والإماراتيين اتجهوا إلى مدن خليجية، بدلاً من دول عربية أخرى تشهد حالة من عدم الاستقرار.

وفي دبي، قالت إدارة فندق برج العرب، إن نسبة إشغال الفندق عالية جدا في فترة العيد، وغالبية النزلاء من الخليج.

من جهة أخرى، أكد مديرو ومسؤولو فنادق الشارقة، أن نسب الإشغال والحجوزات في الفنادق والشقق الفندقية ستتجاوز 90% للأسبوع الحالي والمقبل الذي تتخلله عطلة عيد الفطر والتي تصل إلى 9 أيام للقطاع الحكومي، حيث تشهد الإمارة في هذه الفترة حركة سياحية نشطة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، يرتفع معها عدد النزلاء في الفنادق والحجوزات بشكل لافت في الأيام المقبلة، ليصل إلى نسب إشغال وحجوزات كبيرة في عطلة العيد، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأشاروا إلى أن العروض التي تقدمها الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من البرامج السياحية التي تنظمها للسياح من زيارات للمتاحف ومراكز التسوق، إضافة إلى الشواطئ العديدة التي تتمتع بها الإمارة، والحملات الترويجية التي نظمتها هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، كلها أسهمت بشكل كبير في جذب الزوار والسياح إلى الإمارة، الأمر الذي أسفر عن اتفاقات تعاون مع شركات في العالم لتنظيم رحلات سياحية للعديد من الوفود من دول عديدة، خاصة من ألمانيا وروسيا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، ولكن النسبة الكبرى من الحجوزات خلال هذه الفترة هي من السياحة الداخلية ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي انعكس زيادة في عدد النزلاء في فنادق الإمارة.

وتوقعوا أن يتواصل النشاط في الحركة السياحية في الإمارة مع تزايد عدد النزلاء في فنادقها خلال الأيام المقبلة، وأن تستمر نسب الإشغال عالية، وتتراوح بين 80-90% في نهاية الأسبوع الحالي.