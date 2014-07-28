رحلات القارة الهندية تتصدر أعداد المسافرين بأبوظبي

قال أحمد الهدابي الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي إن الرحلات الجوية المتجهة للقارة الهندية استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال فترة الصيف، تليها الوجهات في الشرق الأقصى ثم أوروبا.

ووفقا لصحيفة الاتحاد، توقع الهدابي أن تنمو حركة المسافرين والطائرات عبر المطار بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في فترة الصيف، تماشياً مع النتائج منذ بداية العام، ومدعوما بتزايد عدد الرحلات والوجهات من مطار أبوظبي الدولي.

وقال الهدابي إن صدارة القارة الهندية في الرحلات من المطار تأتي بفضل الشراكة بين الاتحاد للطيران وجيت إيرويز التي أسهمت في تعزيز هذه الوجهات والمسارات، وتبقى الوجهات في الشرق الأقصى وتليها أوروبا لها الصدارة من حيث الحركة التي تسجلها من مطار أبوظبي الدولي.

وأكد الهدابي أنه لضمان جودة السفر عبر مطار العاصمة، قامت مطارات أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في مطار أبوظبي الدولي، بما في ذلك شرطة المطار والخدمات الطبية والأمن والسلامة وإدارة الجمارك وإدارة الهجرة والجوازات ومختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، من أجل تيسير الإجراءات اللازمة والارتقاء بخدمة العملاء في هذا الموسم المزدحم وخاصة مع الإعلان عن العطلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال "يستقبل صيف 2014 ما يصل إلى 1,242 رحلة أسبوعياً، ما يعني 18% زيادة في عدد الرحلات الأسبوعية إذا ما قورنت برحلات صيف 2013".