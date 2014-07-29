300 ألف سعودي في دبي خلال موسم العيد

قال عاملون في مجال السفر والسياحة إن مدينة دبي تتصدر قائمة الوجهات السياحية لدى السعوديين في موسم العيد الجاري، تليها مناطق سياحية في مصر، مثل شرم الشيخ والساحل الشمالي.

وبحسب جريدة "الاقتصادية" نقلا عن المختصين، فإن نحو 300 ألف سعودي سيقضون أيام عيد الفطر الجاري في دبي. وقال لـ"الاقتصادية" كمال همام، مسؤول حجوزات في إحدى وكالات السفر والسياحة في جدة، إن عدد السعوديين الذين حجزوا تذاكر سفر وفنادق في دبي يبلغ نحو 300 ألف سعودي، أغلبهم من العائلات.

وأرجع الإقبال الشديد على دبي إلى تشابه العادات والتقاليد واللغة، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في عدة دول عربية، مثل مصر وسوريا وتونس.

من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إن تسويق المدينة سياحيا يعتمد على تقديم برامج تتلاءم مع مستويات دخل الأفراد في السعودية والخليج.

وأضاف "دبي وجهة تناسب جميع مستويات الدخل لجميع الدول، فهناك فنادق من فئات خمس وأربع وثلاث نجوم، وهناك النجمتان والنجمة الواحدة، والشقق الفندقية والنزل، وقريبا ستدخل بيوت العطلات إلى قائمة المنشآت الفندقية بأسعار تناسب الجميع".

وتابع: "إلى جانب هذا، الطيران المنخفض السعر، مثل فلاي دبي وغيرها، وتقديم أسعار تتناسب مع إمكانيات الزوار ذوي الدخل المتوسط". وحول عدد زوار دبي من السعوديين في 2013 قال إنهم بلغوا نحو 1.35 مليون زائر، فيما كان عددهم في 2012 نحو 1.13 مليون زائر.

وعن متوسط عدد الليالي قال "الإحصاءات الدقيقة توضح أن عدد متوسط الليالي التي قضاها السعوديون في دبي العام الماضي بلغ 3.6 ليلة مقابل 3.5 ليلة في 2012".

ونفى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن تكون أسعار السلع في دبي مرتفعة مقارنة بغيرها من المدن، مثل جدة والدوحة وصلالة، مضيفا أن المنتج السياحي في دبي متنوع ووفق أحدث طراز. وقال: "ربما يكون متوسط سعر الغرفة في دبي أعلى منه في مدن أخرى حول العالم، لكن هناك خيارات عديدة أمام الزائر ليختار منها ما يناسبه".

وتابع: "دبي توفر عرضا متزايدا من الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم التي تفوق فنادق الخمس نجوم في مدن كثيرة، كما سيتم قريبا إدخال بيوت العطلات لتمثل خيارا جديدا للزوار، خاصة للعائلات".