فنادق أبوظبي تحقق إشغالات قياسية بمناسبة عيد الفطر

أفاد القائمون على فنادق أبوظبي بتحقيق نسب إشغال قياسية خلال إجازة عيد الفطر السعيد، موضحين أن السياحة الداخلية استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي الحركة السياحية في أول أيام العيد، خاصة أن العائلات والأسر تفضل القدوم إلى أبوظبي للالتقاء بأصدقائها والتمتع بالمرافق السياحية والترفيهية التي تضمها العاصمة.

وذكر هؤلاء أن إطلاق العديد من العروض التي تتعلق بأسعار الغرف المناسبة إلى جانب توفير الخدمات المتنوعة يأتي لجذب أكبر عدد من النزلاء والزوار والسياح، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء تجربة مميزة في أبوظبي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشاد هؤلاء بجهود هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في التعريف بأبوظبي كوجهة سياحية إقليمياً وعالمياً، حيث إن هذه الجهود قد أثمرت بشكل إيجابي من خلال ارتفاع نسب إشغال فنادق الإقامة وطول مدة إقامة النزلاء الذين يجدون الخدمات المميزة في الفنادق إلى جانب توفر المرافق السياحية والترفيهية المتنوعة ومن بينها عالم فيراري وياس ووتر ورلد.

وقد أطلق فندق قصر الإمارات في أبوظبي عروضاً خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن حسومات خاصة للضيوف الذين يحجزون قبل 30 سبتمبر المقبل وتشمل أسعار الغرف بالإضافة إلى بوفيه إفطار مجاني في مطعم "لو فاندوم براسيري" لشخصين بالغين، وغرف متصلة بأسعار تبدأ من 990 درهماً.

كما كشف الفندق عن عروض جذابة لشهر أغسطس 2014 تشمل حفلات غنائية واستعراضات سحرية يشارك فيها عدد من النجوم بما فيهم المطرب العربي الصاعد محمد عساف والساحر ديفيد بلين.

وتشمل العروض أيضا تذاكر الدخول إلى أنشطة موسم الصيف في الفندق واسعار الغرف وأسعار مخفضة اخرى اضافة إلى بوفيه إفطار في مطعم لو فاندوم لشخصين، بدءا من 990 درهماً لليلة الواحدة .

وتشمل العروض كذلك تخفيضات على تذاكر الدخول اليومية لنادي الشاطئ حتى 31 سبتمبر بسعر 300 درهم للكبار و150 درهماً للأطفال تشمل الدخول إلى أحواض سباحة في الهواء الطلق، وشاطئ الفندق البالغ طوله 1.3 كلم ومراكز اللياقة البدنية وملاعب التنس ونادي أطفال ومرافق الرياضات المائية .

كما تشمل العروض خدمات نادي انانتارا الصحي وتبدأ الأسعار من 250 درهماً لكل جلسة ويسري العرض حتى 31 أغسطس 2014.

وقال فادي عطوان مدير قسم المبيعات والتسويق في فندق انتركونتيننتال أبوظبي إن الفندق قد أعد عروضاً مغرية هذا الصيف لاستقطاب السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن إمارات الدولة مضيفاً بأن فندق انتركونتيننتال أبوظبي يعتبر من الفنادق الجاذبة للسياحة الخليجية والداخلية في الدولة نظرا لموقعه المميز على شاطئ خاص إضافة إلى تاريخه العريق كأحد معالم السياحة الرائدة في المنطقة .

وأضاف عطوان "ما من رفاهية توازي قضاء وقت مع العائلة ولذلك نقدم هذا العرض وهو أسعار غرف تبدأ من 500 درهم للغرفة المزدوجة في الليلة ويشمل هذا العرض مزايا إضافية هي: بوفيه إفطار لشخصين للغرفة المزدوجة، 20% خصم على المأكولات والمشروبات في جميع مطاعم الفندق ومنها مطعم سوق السمك الشهير، 50% خصم على خدمات المساج في السبا والنادي الصحي الخاص بالفندق، دخول مجاني لنادي الشاطئ في الفندق. كما يقدم الفندق مواصلات مجانية لأهم مراكز التسوق في أبوظبي.